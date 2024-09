Trois jeunes glânois dont un mineur interpellés pour avoir tagué une vingtaine de bâtiments

Une vingtaine de bâtiments et d’infrastructures privés et publics ont été endommagés par des tags et des graffitis à Mézières et Romont, entre janvier et juillet. Grâce à ses investigations, la police cantonale fribourgeoise a identifié trois auteurs présumés pour dommages à la propriété domiciliés dans la région. Âgés de 23 et 19 ans, deux d’entre eux ont respectivement été impliqués dans trois et huit cas. Ils seront dénoncés au Ministère public.

Le troisième, un mineur de 14 ans, a reconnu son implication dans deux cas, précisent les forces de l’ordre dans un communiqué. Ce dernier sera dénoncé auprès du Tribunal pénal des mineurs.

Le total des dégâts s’élève à plus de 10’000 francs. Huit plaintes ont été déposées. Elodie Fessler