Un duo inédit valide les bons débuts du FC Bulle

Le FC Bulle a gagné in extremis 3-2 face à Lucerne M21, samedi à Bouleyres. La paire d’attaquants emmenée par un Nick Berger saignant s’est montrée décisive pour une première association. Elle a tout pour être reconduite à Grand-Saconnex ce week-end.

VALENTIN THIÉRY

FOOTBALL. Si le FC Bulle est à neuf points de la barre et trois du podium après six rondes, ce n’est pas grâce à son arrièregarde, la deuxième plus perméable de Promotion League. Nouvel exemple lors du succès 3-2 samedi, avec des cadeaux offerts à Lucerne M21 en première période. «J’ai eu peur. On s’est beaucoup dépensés pour maîtriser l’adversaire, mais ce n’était que 2-2 à la pause. On devait mener avec deux goals d’avance», analyse le coach Brian Weber.

Contrairement aux défaites face à Breitenrain (3-2) et Brühl (2-3), le…