Un oui enthousiaste aux PC familles

CENTRE GAUCHE-PCS. Les délégués du Centre gauche-PCS, réunis en assemblée à Domdidier, ont adopté leurs recommandations de vote pour le 22 septembre. C’est un grand oui aux PC familles au niveau cantonal, «projet porté depuis vingt ans par le parti», souligne le communiqué. Cette mesure «permettra d’apporter une aide concrète et ciblée, et faire sortir ces familles de l’aide sociale». C’est oui aussi à l’Initiative biodiversité, acceptée à l’unanimité moins une voix. Elle «représente une occasion d’agir efficacement et de façon équilibrée», alors que notre pays est à la traîne. La réforme LPP21 a été en revanche balayée. «Le Centre gauche-PCS renvoie une copie bâclée d’une proposition sensée à la base, à savoir le compromis trouvé par les syndicats et le patronat.» XS