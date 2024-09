Un psycholinguiste de l’Unifr récompensé

PRIX SCIENTIFIQUE SUISSE. Considéré comme le Prix Nobel suisse, le Prix scientifique Marcel Benoist a été attribué à Pascal Gygax, de l’Université de Fribourg (Unifr). Ce chercheur en psycholinguistique expérimentale et en psychologie cognitive a été récompensé pour «ses contributions remarquables sur l’étude du lien entre le langage et les préjugés liés au genre», communique le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche.

Les expériences menées par Pascal Gygax démontrent que «l’utilisation unique de termes masculins pour toutes les identités de genre n’est pas interprétée comme forme générique par notre cerveau en raison de son fonctionnement». Par exemple, nous n’associons pas automatiquement les femmes ou les personnes non binaires avec le mot…