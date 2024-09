Un rallye forestier près du Lac-Noir

ENVIRONNEMENT. La forêt regorge de mystères qui méritent bien une journée découverte. C’est dans cet esprit que Pro Natura Fribourg organise un rallye le long de la rive sud-est du Lac-Noir, dimanche de 10 h 30 à 17 h. Le parcours sera ponctué de sept postes proposés en bilingue français-allemand et répartis sur une distance de 1,7 km (environ une heure de marche). «Le rallye met en lumière de manière ludique les richesses du monde forestier et ses nombreuses interactions biologiques, aborde les menaces qui pèsent sur lui et propose aux participants une découverte sensorielle pleine de surprises», indique un communiqué.

Ce dernier précise que deux points de départ, à la plage de la Gypsera et près du dragon du Lac-Noir, offrent aux curieux la possibilité de suivre le parcours dans les…