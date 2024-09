Une rentrée sans incident

ÉCOLE. La dernière rentrée scolaire s’est déroulée sans incident majeur, indique la Police cantonale fribourgeoise dans un communiqué. Aucun accident impliquant des enfants sur le chemin de l’école n’a été constaté, note la police.

Pour mémoire, environ 49 000 élèves ont repris, le 22 août, le chemin de l’école dans le canton. Entre le 19 et le 30 août, afin de rendre les trajets scolaires plus sûrs, la police cantonale ainsi que les polices locales (Fribourg, ACOPOL, Bulle, Morat, Châtel-Saint-Denis) ont accentué leur présence sur les chemins empruntés par les écoliers et aux abords des écoles.

Lors de ses présences, la police a relevé des comportements contraignants et/ou à risque de certains parents taxis. Elle en appelle à un changement d’attitude de leur part afin de garantir la…