Vivre en écrivant et vice versa

LIVRES

Marianne Dyens

ALICE RIVAZ, L’ÉCRITURE ET LA VIE

InFolio, collection Presto, 64 pages

Enseignante vaudoise aujourd’hui à la retraite, Marianne Dyens ne cesse de défendre et de faire connaître l’œuvre d’Alice Rivaz, l’une des plus importantes des lettres romandes. Présidente de l’association qui porte le nom de la romancière, elle a créé en 2015 un prix littéraire en son honneur, ainsi que le site www.alice-rivaz.ch. Avec L’écriture et la vie, elle lui consacre un excellent petit volume de Presto, la collection des Editions InFolio consacrée à des «personnages ou des thèmes suisses, illustres ou méconnus».

En à peine plus de 60 pages, Marianne Dyens parvient de sa plume limpide à parfaitement synthétiser la trajectoire d’Alice Rivaz, née Golay (1901-1998). Comme le veut cette…