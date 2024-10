RTS 1, MERCREDI, À 20 H 10

Fraudes en médecine

La fraude scientifique ne cesse d’augmenter, mettant en péril l’avancée des connaissances. Plagiat, données truquées voire inventées, images falsifiées... des articles publiés dans les revues scientifiques, où est supposée s’édifier la connaissance, sont parfois truffés de mensonges. Car, dans le domaine de la recherche scientifique, il faut publier pour exister. Et certains n’hésitent pas pour cela à truquer leurs résultats. Mais des détectives veillent. Certains s’autoproclament «dépollueurs scientifiques». Leur but est de nettoyer la littérature scientifique des erreurs ou fraudes qui la minent. Et ils sont toujours plus nombreux. Révoltés par le plagiat ou la manipulation de données, ces chercheurs mettent, volontairement, gratuitement et…