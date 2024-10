Architecture: un séminaire de la HEIA Fribourg remporte un prix européen

Donné par Hani Buri, François Esquivié et Nicolas Grandjean, le séminaire «Réemploi» de la Haute école d'ingénierie et d’architecture (HEIA) de Fribourg vient de remporter un prix européen. Ce dernier a été remis par l’European Association for Architectural Education (EAAE) et l’Architects Council of Europe (ACE), à l’occasion des EEAE Pedagogy Awards 2024. «Cette distinction promeut l’excellence et l’innovation dans l’enseignement de l’architecture», se réjouit la HEIA Fribourg via un communiqué.

Le séminaire en question fait partie des cours obligatoires du Joint Master of Architecture. Les étudiants abordent le thème de la construction durable en s’intéressant au processus du réemploi d’éléments de construction existants, ainsi qu’à ses enjeux et contraintes. «Une pratique jusqu’alors peu enseignée dans les écoles d’architecture en Suisse», relève la HEIA Fribourg.

Espace de construction

Le programme est donné à l’Atelier PopUp, un espace situé dans le quartier de Bluefactory dans lequel des prototypes, des éléments de bâtiments et même des bâtiments entiers sont réalisés. Le prochain séminaire se déroulera du 21 au 25 octobre. Les projets réalisés lieront les stratégies constructives à la disponibilité des matériaux de réemploi en Suisse. Elodie Fessler