Au-delà de l’infini

MUSIQUE

Blood Incantation

ABSOLUTE ELSEWHERE

Century Media Records

Le titre de l’album, Absolute elsewhere, et sa couverture promettent un voyage vers les coins les plus reculés de l’univers. Un pari pour le moins audacieux. En deux morceaux de trois parties chacun, pour une durée d’environ 45 minutes, Blood Incantation tient pourtant parole et ouvre une porte spatiale vers des mondes aux influences multiples, inattendues parfois. Ce quatrième album studio du groupe de Denver emmène son death metal progressif vers des sommets. Chaque composition constitue une excursion cosmique, raconte une histoire aux accents changeants, riche en épisodes expérimentaux. Absolute Elsewhere ne cache pas ses influences, qui plongent dans les années 1970. Sans oublier leurs racines extrêmes, les Américains…