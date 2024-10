Au Tessin, Bulle prend trois points

VALENTIN THIÉRY

Football. Le FC Bulle a renoué avec la victoire, samedi au Tessin. Les Gruériens ont pris trois points pour la première fois depuis près d'un mois en venant à bout de Paradiso 0-2. Dans une Promotion League très serrée après 11 journées, la barre est à 6 longueurs des hommes de Brian Weber qui sont en même temps à 5 de la première place.

A Paradiso, les locaux ont fait le jeu pendant une heure, appliquant en même temps à gros pressing sur leur adversaire en récupération de balle. Mais les Tessinois n'ont pas la pire attaque de la série pour rien. Si ce n'est à la 4e minute, jamais ils n'ont poussé Killian Ropraz à la parade. Quelques ballons ont aussi frôlé les poteaux.

En face, Bulle a longtemps fait le dos rond, et a profité sur corner. A la 59e, Kuzmanovic de la tête transformait un service d'Asllani. A partir de ce but, les Gruériens ont davantage eu d'espace pour montrer qu'eux aussi peuvent proposer un beau football. Ils auraient d'ailleurs dû punir plus tôt un Paradiso cramé par ses efforts. A la 88e, Daf, sur un penalty obtenu par Delley, scellait toutefois le verdict de la rencontre (0-2).

Après avoir envoyé sa victime du jour sous la barre, Bulle voudra confirmer son 5e succès de la saison face à Delémont, lanterne rouge, samedi prochain à Bouleyres.

