Avant le coup d’envoi

PROMOTION LEAGUE

10e journée

VALENTIN THIÉRY

Accroché contre Cham et vaincu à Bavois, le FC Bulle reçoit la relève bâloise ce samedi à 17 h pour recoller au top 5 de Promotion League.

Hors jeu. Kuzmanovic et Berger sont suspendus. Lekaj est blessé, probablement jusqu’à Noël. Il rejoint à l’infirmerie Rexhaj, Pinga et Afonso. Wild, Ombala et Tinguely sont incertains.

Enjeu. «Relancer la machine, lance le coach bullois Brian Weber. On regrette tous les absents, mais on n’est pas inquiets. On l’a toujours dit: notre groupe est homogène. Certains pourront saisir leur chance.»

L’adversaire. Huitième, Bâle M21 vient de laminer Vevey-Sports 0-5. «Leur caractéristique principale? Offensivement, ils prennent des risques avec des latéraux qui jouent haut», signale le technicien.

Le chiffre: 3. Le…