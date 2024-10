Avant le coup d’envoi

PROMOTION LEAGUE

11e journée

QUENTIN DOUSSE

Le FC Bulle est attendu ce samedi (16 h) au Tessin pour y affronter Paradiso.

Hors jeu. Lekaj, Rexhaj et Pinga sont blessés, Tinguely absent et Bürgisser incertain. Retour de Berger et Kuzmanovic.

Enjeu. Le plus long déplacement de la saison (670 kilomètres aller-retour) revêt un double enjeu: s’éloigner de la zone rouge tout en raccrochant au premier wagon. Pour cela, le FC Bulle doit retrouver la réussite qui le fuit depuis trois parties.

L’adversaire. Paradiso ne constitue pas l’endroit rêvé pour se relancer. Evoluant sur un terrain artificiel étriqué, cette équipe hétéroclite est dirigée par l’éphémère international italien Manuele Blasi (44 ans). Autre ancien pro désormais capitaine à Paradiso: Ezequiel Schelotto (35 ans), 155 matches…