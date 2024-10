Avant le coup d’envoi

PROMOTION LEAGUE

14e journée

VALENTIN THIERRY

Après avoir arraché la victoire à Vevey mercredi, le FC Bulle rejoue en déplacement ce samedi (17 h 30) au Kleinfeld de Kriens, quatrième.

Hors jeu. Tinguely, Pinga et Lekaj sont toujours à l’infirmerie, que rejoint Daf. Wild revient de suspension.

Enjeu. «Ramener minimum un point, annonce le milieu gruérien Anthony Bürgisser. On n’aura pas énormément d’occasions, à nous d’être réalistes. Mais commençons par bien défendre, car on encaisse beaucoup trop tôt et on court souvent après le score.» Bulle a pris le premier goal du match à huit reprises cette saison.

L’adversaire. Deux défaites en 13 rondes pour Kriens, chacune à l’extérieur. Les Lucernois viennent surtout de s’imposer chez l’ex-leader Rapperswil-Jona. «Ils veulent retrouver la…