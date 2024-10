Bagarre et blessés: appel à témoin

GIVISIEZ. Une violente altercation a fait au moins trois blessés, vendredi soir sur le parking de l’Escale, à Givisiez. Elle a impliqué des hommes de 30 à 40 ans issus de deux cercles familiaux. La police est intervenue vers 21 h 50 et a retrouvé un homme grièvement blessé, dans son véhicule, à la route d’Agy, à Granges-Paccot. Il a été transporté en ambulance à l’hôpital. Un suspect en fuite a ensuite été arrêté en voiture sur l’autoroute A12, à Vaulruz, et conduit à l’hôpital. Le lendemain, un troisième blessé s’est annoncé auprès des autorités. Un quatrième homme impliqué a été identifié, mais n’a pas été interpellé pour l’heure. Un couteau et une batte de baseball, retrouvés sur le parking, ont sans doute servi durant la bagarre. La police prie toute personne en mesure de fournir des…