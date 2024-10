Cette différence qui dérange

Jean-Philippe Lefief

MONT-BLANC EXPRESS

Guérin – Editions Paulsen, 176 pages

A l’instar du légendaire Roger Frison-Roche, certains montagnards pensent encore que se lancer dans des records de vitesse sur les cimes, «ce n’est pas vraiment de la montagne. Ce sont des athlètes et c’est tout». Pourtant, la montagne a toujours suscité la compétition, alors pourquoi pas en baskets? Jean-Philippe Lefief s’est concentré sur le Mont-Blanc pour retracer l’histoire de ces ascensions rapides et, lui-même adepte du trail, rend hommage à ces sportifs qui vivent leur activité à 100 à l’heure et donne ainsi une nouvelle couleur au débat.

Il rappelle que la quête de records ne date pas d’hier puisque, dès 1787, un trio de guides chamoniards avait enregistré pour la première fois son temps: 23 heures…