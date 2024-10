Désinvolture

PAR CLAUDE ZURCHER

PARMI LES OBJECTIFS de Mobul dans «son projet d’agglomération de 5e génération (PA5)», que peut bien vouloir dire «rendre la mobilité cyclable intuitive et sûre» et «poursuivre la planification dans la continuité des générations précédentes», comme le relevait notre article? Devinons: une mobilité cyclable intuitive, ça doit être trouver son chemin à vélo facilement sans tenir compte des règles de la circulation. Et pour la continuité des générations précédentes, ça pourrait être tourner autour de la construction d’une deuxième autoroute à Bulle, et à trois voies s’il vous plaît.

GRAND PROJET d’amélioration du réseau ferroviaire fribourgeois pour 2050, afin de gagner dix minutes par-ci, dix minutes par-là sur les trajets dans et hors du canton. Autant de précieuses…