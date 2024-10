De fortes pluies sont attendues dès mardi après-midi sur le canton

La fin de journée risque d’être nuageuse dans le canton. En effet, de fortes pluies sont attendues ce mardi en fin d’après midi et devraient se prolonger une bonne partie de la nuit, d’après Météo Suisse. Celle-ci annonce une alerte de niveau 3 sur l’ensemble du territoire cantonal, exception faite pour une partie de la Broye.

Elle rappelle que le niveau des cours d’eau peut augmenter rapidement et conseille d’éviter leurs rives. Les usagers de la route sont par ailleurs appelés à faire preuve de prudence, en respectant des distances de sécurité supérieures à celles usuelles. A la maison, attention à fermer les lucarnes et les fenêtres. De plus, il est préférable de ne pas se rendre dans les sous-sols et les caves «susceptibles d’être inondés».