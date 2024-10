Deché-delé

Lè tsavô dè La Rotse

Vo le chédè achurâ, La Rotse l’è on velâdzo yô lè tsavô è le patê li chon chobrâ pye grantin tyè din lè j’ôtro. D’ayeu, in arouvin a La Rotse, la kemouna porê betâ on panô «Atinhyon Tsavô» dèkouthè chi di j’infan. L’è vré ke kan on krijè di tsavô chu la route, fô chè bayi achyin a pâ pachâ tru rido è chuto pâ betâ di gaz dri apri.

A La Rotse, on mache dè payijan vouêrdon adi di tsavô. L’è j’inpyêyon adi on bokon, l’è j’apyêyon è lè monton. Tantyè din l’è j’an dou-mil, alâvan adi tsêrèyi le bou din lè dzà. Prà dè tsemin ke chon ou dzoua d’ora inpyèyi pê lè promeneu iran a la bâja po tsêrêyi le bou. Ora, chevin yô, on pou pâ mé pachâ avui di tsavô a kouja di pon rèfê a la lardjà d’on omo.

La dzounèche dè La Rotse l’a markâ to le mondo, chti an, avui chon mé tyè bi tsê…