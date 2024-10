Des démarcheurs tentent de vendre de faux abonnements internet à Bulle

«Nos collaborateurs ne se présentent pas chez vous à l’improviste». L’entreprise Fiber To The Home (FTTH) prévient les habitants de Bulle et La Tour-de-Trême que de faux vendeurs, se faisant passer pour des techniciens de l’entreprise fribourgeoise, sonnent aux portes des habitants prétextant la vérification de leur installation internet. Une fois à l’intérieur des habitations, ils tentent de vendre un routeur ou un abonnement multimédia.



L’entreprise FTTH rappelle sur son site internet qu’elle ne vend pas d’abonnements et, surtout, prend rendez-vous par téléphone avant de se rendre au domicile des clients. «Nous vous conseillons de demander à votre visiteur de s’identifier ainsi que de préciser clairement le nom de l’entreprise pour laquelle il travaille et l’objet exact de sa visite», écrit FTTH tout en rappelant que les personnes déjà piégées ont 14 jours pour révoquer le contrat signé contre leur gré. Patrick Biolley