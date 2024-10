Des trains pas comme les autres

RTS2, MARDI, À 20 H 05

Slovénie

Philippe Gougler part pour un voyage en Slovénie, petit pays d’Europe coincé entre mer et montagne. Et quoi de mieux que le train pour découvrir ce pays méconnu? Pour commencer, il monte à bord d’un petit train de la mine qui va le faire plonger sous les montagnes pour découvrir des tunnels engloutis. Il y a aussi les trains du quotidien, et ceux, plus insolites, qui gravissent les montagnes avec à leur bord, des voitures ainsi que des auto-trains qui circulent sur des voies ferrées datant de l’époque austro-hongroise. ■