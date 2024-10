Ecrire, oui, mais pas n’importe comment, explique Pierre Assouline

A travers des conseils d’écrivains et une foule d’anecdotes, Pierre Assouline invite à une visite dans les coulisses de la création littéraire.

ÉRIC BULLIARD

Il l’affirme d’emblée: «Ce livre ne vous rendra pas écrivain.» Tout au plus peut-il aider «à écrire si vous avez en vous le désir, la capacité, la disposition, le coup de menton nécessaires». Il n’en reste pas moins passionnant pour tout amateur de littérature: avec Comment écrire, Pierre Assouline dévoile «tous les conseils techniques et secrets des meilleurs écrivains français et étrangers», indique le soustitre, un rien exagéré.

Journaliste, romancier, biographe (de Georges Simenon, Albert Londres, Hergé…), membre de l’Académie Goncourt, Pierre Assouline enseigne l’écriture à Sciences-Po depuis 1998. Au fil des ans, il a réuni…