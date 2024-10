Encore remanié, le CTT Bulle s’impose

Le CTT Bulle a remporté le derby de Ligue nationale B contre Rossens samedi. Parmi les succès gruériens, celui du local Jonas Repond et du capitaine Luca Anthonioz.

VALENTIN THIÉRY

TENNIS DE TABLE. Deuxième journée de Ligue nationale B (LNB) et deuxième victoire pour le CTT Bulle. Les pongistes gruériens se sont imposés 4-6 dans le derby fribourgeois, samedi à Rossens. Au classement, ils sont actuellement dauphins de Vevey et sont bien lancés pour atteindre leur objectif principal de top 4, voire plus si affinités.

Artisan du succès, Luca Anthonioz s’est adjugé tous ses simples, battant notamment 0-3 le Bullois Thierry Miller après une prestation «très propre et satisfaisante». Le capitaine de 33 ans a assumé son rôle au sein d’un contingent remanié. «Comme contre Vernier, on n’alignait…