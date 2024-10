VAULRUZ

Au pied du château de Vaulruz, au chœur de l’église Sainte-Marguerite, la famille de Gérard Descloux, ses amis si nombreux, les musiciens et musiciennes, les chanteurs et chanteuses, émus et en communion, lui ont rendu un hommage magnifique et solennel, le mercredi 9 octobre. Il s’est endormi le 4 octobre, à l’âge de 80 ans.

Gérard est né le 4 août 1944 à la ferme des Moilles, à Vaulruz. Double bonheur ce jour-là pour ses parents Georges et Octavie Descloux-Pahud, puisqu’un frère jumeau l’accompagnait, prénommé Meinrad. Une sœur, Christiane, et un frère, Jean-Marc, les rejoindront peu après.

Gérard Descloux a commencé à travailler très jeune comme garçon de chalet, puis à la ferme de la Chenalette, à Vaulruz. Il a ensuite trouvé un emploi chez Nestlé, à Broc, où il travaillera…