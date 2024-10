Ils ont fait le week-end dans le Sud

LE GESTE «JUSTE»

Samedi à Lentigny, 70e minute du match entre Sarine-Ouest et Haute-Gruyère: un joueur local est au sol, les visiteurs sortent le ballon en touche par courtoisie. Ballon que Sarine-Ouest ne rend pas et que son attaquant part seul envoyer au fond des filets. Incompréhension côté gruérien. «J’ai alors discuté avec le capitaine de l’équipe adverse qui, heureusement, nous a laissés marquer dans la foulée», raconte Loïc Rumo. Le fair-play a donc été sauf sur cette scène vécue pour la première fois par le défenseur gruérien. Lequel se montrait «déçu» du résultat final (1-1). «Une victoire nous aurait fait du bien au moral et donné de l’air au classement.» Onzième, Haute-Gruyère reçoit Givisiez ce samedi. Défaite interdite face à l’avant-dernier de 2e ligue.



LA CONTRE-PERFORMANCE

