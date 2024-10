Ils ont fait le week-end dans le Sud

LE CHIFFRE 6

Comme le nombre de buts nécessaires à Vuisternens/ Mézières pour vaincre Erlinsbach samedi (6-4). Un succès ô combien attendu pour les Glânoises, qui décrochent leurs premiers points de la saison en 1re ligue, après huit revers. A bonifier au Lausanne-Sport dimanche.



L’HOMME EN FORME

Steve Doutaz a inscrit samedi face à Schoenberg (2-1) son 16e but de la saison en 2e ligue. A un match de la pause hivernale, le taulier de Gumefens/Sorens (36 ans) est le meilleur réalisateur de la compétition. «Je me sens en forme. On a une super attaque avec plusieurs joueurs capables de marquer. On se tire la bourre. Ça donne une ambiance sympa», lâche Steve Doutaz, de retour à un excellent niveau après un dernier exercice à neuf goals en dessous de ses standards. «J’avais plus un rôle de…