A l’affiche en 2e ligue interrégionale

Stade du Glaney à Romont, samedi à 16 h:

CS Romontois vs Farvagny/Ogoz

Un match et un joueur à suivre

Jonatan Lewandrowski

25 ans, défenseur du CS Romontois

«Gagner le derby fribourgeois contre Farvagny/Ogoz serait l’occasion de nous relancer. Après avoir encaissé sept buts sur nos deux derniers matches, notre arrière-garde a aussi besoin de retrouver confiance. En tant que défenseur central, je n’aime pas encaisser. Ça me frustre et j’ai tendance à me mettre la faute dessus. J’essaie donc de montrer l’exemple en me battant sur chaque ballon. Certains coéquipiers disent même que je mets la tête là où d’autres ne mettraient pas le pied. Ça me fait plaisir, mais je sais que je dois encore avoir plus d’impact quand je joue au poste de latéral. Je dois aider l’équipe offensivement, en…