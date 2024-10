A l’affiche en 2e ligue interrégionale

Stade municipal de Vernier, dimanche à 15 h

Vernier vs CS Romontois

Un match et un joueur à suivre

Rui Brito

27 ans, milieu du CS Romontois

«On sort d’une victoire très importante dans le derby contre Farvagny/Ogoz (2-1). Je ne connais pas du tout Vernier, néopromu qu’on affronte dimanche. Cette année, on est plus cliniques devant le but grâce à Arthur (Deschenaux) notamment. On sent toute son expérience et une certaine classe. Notre grande force offensive compense nos manquements défensifs (n.d.l.r.: Romont a la meilleure attaque et la moins bonne arrière-garde du groupe). De mon côté, faisant partie des anciens à 27 ans, j’aiguille les jeunes sur le terrain. Comme pur numéro 6, je suis là pour récupérer le ballon, pas pour marquer ou faire la passe décisive. Décrocher la promotion avec…