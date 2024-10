A l’affiche en 2e ligue interrégionale

Stade du Glaney à Romont, samedi à 16 h

CS Romontois VS FC Echichens

Un match et un joueur à suivre

Bryan Marques

27 ans, milieu de terrain du CS Romontois

«C’est un match à six points, car Echichens n’est pas en forme du tout. Mais quand on prépare une rencontre, on ne se focalise que sur nous. Notre principal adversaire, c’est nous-mêmes. Nos résultats sont comme des montagnes russes. On a la deuxième pire défense, mais la meilleure attaque du championnat. Le groupe est de nature positive. Il regarde le haut du tableau plutôt que la barre qui n’est qu’à trois points. Je me sens vraiment bien pour ma troisième saison à Romont. Les coaches me donnent des responsabilités et leur confiance. Ça se voit dans mes performances. Si j’ai apparemment douze passes décisives, je n’ai pas encore…