L’intimité face au cancer en podcast

OCTOBRE ROSE. Au lieu de sa traditionnelle conférence publique, le Centre du sein Fribourg (CSF) met cette année sur pied un podcast pour Octobre rose, le mois de sensibilisation au cancer du sein. «Chaque année en Suisse, on dénombre environ 6000 nouveaux cas de cancer du sein, 80% des femmes concernées ont 50 ans ou plus au moment du diagnostic. Heureusement, la détection précoce augmente les chances de guérison et permet un traitement moins lourd», rappelle le CSF dans son communiqué.

Le podcast, réalisé en partenariat avec la Ligue fribourgeoise contre le cancer, est intitulé Quand le cancer bouscule l’intimité. «Un sujet délicat à évoquer pour un grand nombre de patientes.» Animé par l’infirmière spécialisée en oncologie et soins palliatifs Véronique Yerly Berchier, ainsi que les…