La consultation est ouverte

LICE. Alors que la loi sur les affaires culturelles est en consultation jusqu’au 21 octobre, le Conseil d’Etat a ouvert, hier, celle de l’avant-projet de loi sur les institutions culturelles de l’Etat (LICE). Si la première tend à régler les questions de productions culturelles professionnelles et amateures, ainsi que l’accès à la culture, la seconde entend régir le fonctionnement des institutions culturelles de l’Etat, à l’image de la Bibliothèque cantonale et universitaire, des musées d’art et d’histoire et d’histoire naturelle, des Archives de l’Etat de Fribourg, du château de Gruyères ou encore du conservatoire.

Outre des modifications formelles, l’avant-projet met en évidence plusieurs éléments clés, communique le gouvernement. «Notamment la participation de ces institutions à une…