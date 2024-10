La douce lumière de la renaissance

Le chanteur et multi-instrumentiste Matt Johnson rompt vingt-quatre ans de mutisme de son groupe The The avec un septième album inespéré.

CHRISTOPHE DUTOIT

Il suffit d’écouter quelques secondes de Cognitive dissident pour évacuer le doute d’un revers de la main. Oui, Matt Johnson vient de mettre un terme à près d’un quart de siècle de silence de son band The The. Et de la plus belle manière qui soit.

Groupe phare de l’Angleterre des années 1985-1995, The The a certes davantage marqué les esprits qu’il n’a réellement croulé sous le succès et la gloire. Musicien lettré, doté d’un humour aussi fin qu’acerbe, son leader et unique membre permanent avait tourné le dos à l’industrie du disque au début des années 2000. «J’en avais marre de danser sur scène.»

Musicien un jour, musicien toujours,…