La Gruyère Tourisme reçoit le Prix suisse du conte 2024

Cette année, la fondation pour le conte Mutabor remet son Prix suisse du conte à La Gruyère Tourisme. L’engagement de cette dernière pour la promotion «vivante et diversifiée» des légendes locales et des contes traditionnels a fait mouche. Grâce à ses différents événements abordant l’univers du conte et organisés tout au long de l’année, La Gruyère Tourisme «préserve et valorise le patrimoine culturel de la région», communique cette dernière via un communiqué.

La cérémonie officielle du titre aura lieu le dimanche 27 octobre de 15h à 17h45 au château de Gruyères. Les participants pourront prendre part à une visite de l’ancienne forteresse agrémentée de contes et légendes de la région. Le nombre de places étant limité, il est nécessaire de s’inscrire jusqu’au 20 octobre sur le site internet www.maerchenstiftung.ch. Elodie Fessler