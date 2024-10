La noblesse du passeur de mots

Berger et conteur, Dominique Pasquier s’est lancé dans un spectacle d’envergure avec Amossa, que monte la Chorale de Châtel-Saint-Denis. Rencontre dans sa «cabane» d’Enney.

ÉRIC BULLIARD

Il y a la douceur de la voix et du regard, bien sûr. La barbe fleurie, l’authenticité, ce sourire où se devine un reste de timidité. Et autre chose encore. Une présence. Appelons cela le charisme, faute de mieux. Dans sa «cabane», comme il dit, Dominique Pasquier parle du spectacle Amossa, de son parcours, de choses et d’autres, des gens et des animaux.

Nous sommes à quelques minutes de l’appartement d’Enney où il vit avec sa compagne, depuis quatre ans, après avoir quitté sa ferme de toujours, à Botterens. Désormais retraité, il a lâché son activité de berger «avec quelques regrets. Mais quand je sens…