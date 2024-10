La poésie grinçante

LIVRES

Jérôme Meizoz

COMMERCE DE BOUCHES

Editions Empreintes, 96 pages

«La poupée / est équipée / de lève-glaces électriques / La machine à laver / d’un toit ouvrant / Et la brosse à dents / Vibre à l’énergie nucléaire.» Les lecteurs d’Absolument modernes (2019) ne s’étonneront guère de retrouver le ton caustique de Jérôme Meizoz. Dans Commerce de bouches (illustré de gravures signées Matthieu Berthod), l’écrivain valaisan change de genre et choisit la poésie pour observer le monde, pour revisiter quelques souvenirs, des sensations, des visages, des moments furtifs. Comme cette double gifle, alors que «tu marchais entre les abricotiers / en fleur» ou ce temps suspendu, rendu avec un magnifique sens de l’épure: «Bonbons et piscine / sucre et chlore / tilleul et thuyas / rébus d’odeurs, /…