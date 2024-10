La pop haut perchée

MUSIQUE

Malik Djoudi

VIVANT

CINQ7

On l’a découvert en 2019 aux Francomanias de Bulle, où sa chanson pop éthérée avait charmé la cour du château. Malik Djoudi défendait alors son deuxième album, Tempéraments. Trois ans plus tard, Troie creusait un sillon tout personnel, fait de légèreté et d’intimité. Avec Vivant, ce Français discret confirme qu’il occupe une place à part, avec sa voix haut perchée qui lâche d’emblée un «j’suis enfin vivant» où l’on croit entendre un écho de Christophe. Avec l’auteur de Comm’si la terre penchait, il partage l’élégance, en version moins sophistiquée.

Parsemés de groove sensuel (Excite) et de douce mélancolie (Messes basses), ces douze titres jouent sur les registres de voix pour explorer les sentiments, que ce soit dans la relation amoureuse (Dernier cri) ou…