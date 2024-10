La promenade au goût secret

Je pose mon oreille...

… sur des souches à champignons. Elles sont le point d’orgue de ma balade. J’ai cherché une forêt où me perdre. J’avais besoin d’errer, sans balisage ni conseil d’itinéraire d’aucune sorte. J’ai observé la carte, cherché une large tache verte. Je l’ai trouvée, je m’y suis rendue. Peu importe le lieu, cette promenade avait un goût secret.

Quand je suis entrée dans la forêt, les arbres m’ont accueillie. J’ai progressé et puis je me suis assise dans une clairière. Je ne savais pas encore ce que je faisais là, alors pour me calmer j’ai mangé un bout de pain et du fromage. Je suis repartie, je devais être prête pour la rencontre qui allait suivre.

La grande ronde

L’émerveillement. Un champignon, puis deux, puis trois, puis dix, puis je ne sais plus combien. Partout dans…