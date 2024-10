La revue sportive de...

Sabaudin Ljamalari

26 ans, La Tour-de-Trême, joueur de futsal

● L’ÉVÉNEMENT DU WEEK-END: LA FINALE DE LA COUPE DU MONDE DE FUTSAL BRÉSIL-ARGENTINE

«Le Brésil (vainqueur de l’Ukraine en demie) part favori dans cette finale. Le capitaine Dyego et le pivot Ferrao font partie des meilleurs joueurs du monde. Leur sélection affiche d’ailleurs un niveau de jeu et une intensité inégalée dans ce Mondial. L’Argentine (vainqueur de la France en demie) a de l’expérience et peut se montrer assez dure dans les duels, mais elle n’a pas l’effectif pour mettre le Brésil en difficulté. Je vois un match fermé et assez équilibré, avec une victoire brésilienne dans le temps réglementaire.»

Le pronostic de Sabaudin Ljamalari: Victoire 3-1 du Brésil.

Le pronostic de La Gruyère: Victoire 2-3 de l’Argentine.

