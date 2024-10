La revue sportive de...

Thierry Miller

Bulle, 58 ans, pongiste

● L’ÉVÉNEMENT DU WEEK-END: LES EUROPÉENS DE TENNIS DE TABLE EN AUTRICHE

«Je suivrai de près ces championnats d’Europe à Linz (n.d.l.r.: demi-finales et finales programmées ce dimanche) et notamment les frères Lebrun, connaissant bien leur papa. Le cadet Félix se distingue par sa prise de raquette en porte-plume différente de celle des Chinois. Elle lui permet de prendre la balle très tôt et d’être très fort en revers. Quand il aura gagné en puissance… Reste qu’il aborde cette compétition avec la pancarte. Etre le grand favori est tout nouveau pour lui, à 18 ans. Ça sera donc compliqué à gérer sur ces européens, où je suis curieux de voir si des joueurs surprises réussiront à percer comme aux derniers championnats d’Asie.»

Le pronostic de Thierry…