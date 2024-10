La revue sportive de...

Gaël Zulauf

Château-d’Œx, 24 ans, skieur alpin

● L’ÉVÉNEMENT DU WEEK-END: LE DÉBUT DE LA COUPE DU MONDE DE SKI ALPIN

À SÖLDEN

«La première course, c’est toujours celle où il peut y avoir des surprises. Sur ces deux slaloms géants (course féminine samedi dès 10 h et masculine dimanche dès 10 h), la différence se fera dans le mur où les skieurs devront maîtriser leur vitesse, puis l’emmener avec eux. Chez les femmes, la Tessinoise Lara Gut-Behrami sera dangereuse, tout comme l’Américaine Shiffrin. Les Italiennes seront aussi dans le coup avec Brignone et Basso. Avec ce qu’il a montré l’an passé, le Nidwaldien Marco Odermatt s’avance en grand favori côté masculin. Le Norvégien Kristoffersen n’est pas le plus à l’aise à Sölden, alors que le néo-Brésilien Braathen partira avec un numéro de…