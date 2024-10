Le Bâtiment B de Bluefactory inauguré

Le premier secteur pérenne du quartier d’innovation Bluefactory à Fribourg a officiellement été inauguré jeudi. Le Bâtiment B est composé d’un rez-de-chaussée et de quatre étages. Du bois brûlé habille la fa- çade. Il s’agit d’une solution permettant de limiter l’énergie grise de construction et d’optimiser les coûts d’entretien. La réalisation du projet a été effectuée par JPF SA, ainsi que par le bureau lausannois d’architectes Ferrari. Au total, 2000 m3 de bois de la région ont été utilisés. D’un coût de 25 millions de francs, la construction a commencé en 2021, pour se terminer cette année. Le bâtiment est composé de bureaux occupés principalement par des sociétés travaillant dans le secteur numérique. Il faut y ajouter un restaurant, des salles de conférences et des laboratoires. Au…