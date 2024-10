Le FC Bulle est capable de mieux mais est à sa place

Battu 0-1 par Delémont, dernier de Promotion League, le FC Bulle a proposé l’une de ses pires prestations de la saison samedi. Les Gruériens occupent une huitième place synonyme d’inconstance, avant d’aller à Vevey ce mercredi.

VALENTIN THIÉRY

FOOTBALL. Il a manqué beaucoup de tout au FC Bulle samedi lors de la défaite 0-1 contre Delémont, lanterne rouge de Promotion League. Trop de déchet sur une pelouse difficile, duels perdus et mauvais choix ont transformé ce 4e derby romand en pire prestation gruérienne de la saison, la leçon prise à Rapperswil-Jona (5-0) mise à part. «On s’entraîne sur le synthétique, puis on passe sur l’herbe le week-end. Physiquement, c’est une bonne idée. Mais pour les repères techniques, ce n’est peut-être pas la meilleure. On doit réfléchir à ça, car on n’a…