Le FC Bulle tombe à Kriens

Football. Le FC Bulle est revenu bredouille de son déplacement au SC Kriens, samedi. Les Gruériens ont laissé filer la victoire, puis un point, alors qu'ils menaient 1-2 à la suite du doublé d'un Petignat déjà buteur à Vevey en milieu de semaine (1-2). Une fois de plus, ils ont encaissé les premiers, et rapidement, piégés par l'ancien de Bouleyres Joël Ris (9e, 1-0). Bonne réaction néanmoins à la 28e (1-1) et juste après la pause (1-2, 52e). Andi Ukmata (70e), un autre ex-Bullois, et Leandro Aversa (81e) renversaient ensuite la situation pour offrir aux Lucernois un troisièmes succès de rang et une place sur la troisième marche du podium.

Sixième défaite pour le FC Bulle qui voudra conforter sa sixième place en relançant la machine contre Young Boys M21 ce samedi à Bouleyres (17 h).

