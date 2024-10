Le FIFF propose un focus sur le cinéma d’enquête

CINÉMA. La 39e édition du Festival international du film de Fribourg (FIFF) se dévoile un peu. Un peu moins de six mois avant le début de la manifestation qui se déroulera du 21 au 30 mars 2025, les organisateurs ont annoncé la première section: «Cinéma de genre: meurtres et mystères». «Tantôt ludiques, divertissantes voire jubilatoires, tantôt troubles et pleines de suspense, les situations énigmatiques de la dizaine de films retenus bousculeront les idées préconçues grâce à d’habiles choix cinématographiques et narratifs destinés à orienter la vision du public», promet le festival dans son communiqué. Le public est également appelé à participer. Il peut d’ores et déjà voter pour ses cinq films favoris parmi une cinquantaine de classiques du cinéma d’enquête (www.fiff.ch/fr/vote). Les…