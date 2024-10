Le Gruérien Vincent Tornare parmi le troisième trio

MÉRITE SPORTIF. Qui rejoindra la volleyeuse Méline Pierret et le footballeur Michel Aebischer en finale du Mérite sportif fribourgeois 2024? Le Charmeysan Vincent Tornare (22 ans), champion de Suisse de parapente et auteur de son premier podium mondial, fait partie du trio désigné pour le troisième trimestre de l’année. Il sera opposé à la demi-fondeuse Audrey Werro (20 ans, Courtepin) et à la triathlète Alanis Siffert (23 ans, Villars-sur-Glâne). Les votes se font en ligne (www.meritesportif.ch, lire en page 4) et jusqu’au 19 octobre. Depuis cette année, un lauréat par trimestre est nommé. Les quatre élus, accompagnés d’un cinquième repêché par la commission, seront départagés lors de la Nuit du mérite, le 28 mars 2025 à Forum Fribourg. GR