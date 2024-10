Le karantyimo

Deché-delé

Demindze pachâ, la chochyètâ di patêjan de la Grevire l’a fithâ chè karant’an. Pâ bin viye ha chochyètâ! È portan, li a dza bin pye grantin ke di dzin chè beton inthinbyon po chotinyi è tsévanhyi nouthron patê. Ma in Grevire, on dejê ke le patê irè prou dèvejâ è on trovâvè ke li avê pâ fôta d’ouna chochyètâ. Bèniràjamin, di dzin n’in d’an fondâ ouna è du inke, prà d’afére chon jou fête po la tsèvanthe dou patê.

Chi bon goutâ charvi pâ la dzounèche dè Màlè l’a rathinbyâ on mache dè mondo din le velâdzo dè l’abé Bovè. Le kà dè mohyi no j’a tsantâ di galé tsan è prà dè dzin l’an prê la parola. Li a mimamin kotyè prèkô k’iran inke. Fô rèlèvâ ke nouthron prèfè, moncheu Bochon è nouthron konchiyé, moncheu Kachtlâ l’avan betâ le bredzon è chè chon betâ ou patê por inkotyi lou…