Le meilleur Gruyère d’alpage AOP est fabriqué à Tissiniva

Tous les cinq ans, l’Interprofession du Gruyère (IPG) AOP récompense les artisans fabriquant les meilleurs Gruyère AOP et Gruyère d’alpage AOP. Une distinction qui représente le «Saint-Graal» pour les acteurs de la branche, relève l’IPG dans un communiqué. Ainsi, il faut se rendre à l’alpage Tissiniva (Val-de-Charmey) chez Jacques Ruffieux, au pied de la Dent-de-Brenleire, pour trouver le meilleur Gruyère d’alpage AOP de la période 2019-2023.

«Sacrée performance»

«Elaboré dans le chaudron et à la force des bras en été uniquement», le fromage du Gruérien a été évalué deux fois par saison durant cinq ans, explique l’IPG. Sa texture, ses arômes, son ouverture et sa présentation (éventuelles fissures) ont été minutieusement évalués par des taxateurs de l’IPG et un expert fromager. «Produire une seule meule de qualité, c’est une noble ambition. Mais tenir sur cinq ans, c’est une sacrée performance», souligne Philippe Bardet, directeur de l’IPG, via le communiqué.

La meilleure moyenne pour le Gruyère AOP a quant à elle été obtenue par Didier Bovet, de Corcelles-le-Jorat (VD). La remise des récompenses a eu lieu ce jeudi à Yens (VD) en présence de 400 personnes, dont la conseillère d'Etat Valérie Dittli, cheffe du Département des finances et de l’agriculture du canton de Vaud. Elodie Fessler