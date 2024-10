Le polar sans fin

BANDE DESSINÉE

Aurélien Lozes

L’ORFÈVRE

Komics Initiative

Première œuvre d’Aurélien Lozes, L’Orfèvre est une bande dessinée d’exception. Récit anthropomorphique peuplé d’hommes et de femmes à tête d’oiseau, de reptile, de poisson ou de mammifère divers, à la façon de dieux égyptiens, cette bande dessinée possède la finesse de trait et le noir et blanc d’anciennes gravures. Ce polar noir, sorte de descente au fond d’une société en déliquescence, est implacable. Sa construction est minutieuse, précise comme le mécanisme d’une montre de luxe coincée dans une temporalité confuse. Si l’action se passe dans le Paris actuel, le soulèvement populaire qui lui sert de fond glisse de plus en plus vers une imagerie liée à la Commune de Paris, en 1871, voire à la Révolution française…

L’histoire est…