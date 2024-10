Le troisième finaliste du Mérite sportif est connu

RÉCOMPENSE. La commission et le public fribourgeois ont tranché: l’athlète lacoise du CA Belfaux Audrey Werro a été élue troisième finaliste au Mérite sportif fribourgeois. La nouvelle recordwoman suisse du 800 m a obtenu 39% des suffrages, contre 31% à la triathlète sarinoise Alanis Siffert et 30% au parapentiste gruérien Vincent Tornare. A la Nuit du Mérite le 28 mars prochain, Audrey Werro affrontera la volleyeuse Méline Pierret et le footballeur Michel Aebischer. L’identité des quatrième et cinquième finalistes reste à définir. QD