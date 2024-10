Les gravières ne laissent pas de marbre avec plus de 700 prises de position

La consultation du Plan sectoriel d’exploitation des matériaux a suscité près de 700 prises de position. Des avis en cours d’analyse qui aboutiront à un rapport, probablement au premier trimestre 2025.

PHILIPPE HUWILER

PSEM. Pour apporter ses pierres aux édifices, Fribourg veut exploiter des gravières sur son sol. Le canton a mis en consultation jusqu’au 13 septembre dernier le Plan sectoriel d’exploitation des matériaux (PSEM). Sur son site internet, la Direction du développement territorial, des infrastructures, de la mobilité et de l’environnement (DIME) annonce avoir reçu 68 avis des partis politiques, des associations, des communes et des entreprises prestataires de services publics. «En outre, des particuliers, des mouvements de citoyens et des entreprises privées se sont également…